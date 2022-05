Bundestag beschließt Einführung des 9-Euro-Tickets

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat am Abend die Einführung des 9-Euro-Tickets beschlossen. Damit sollen die gestiegenen Preise für Energie und Sprit kompensiert werden. Ab Juni soll es für drei Monate ein Ticket zum Preis von neun Euro geben, mit dem Busse und Bahnen im Nahverkehr genutzt werden können. Der Bund will die Einnahme-Ausfälle der Verkehrsbetriebe mit rund 2,5 Milliarden Euro abfangen. - Zuvor hatte der Bundestag bereits einen Corona-Bonus für Pflegekräfte beschlossen. Dieser soll gestaffelt bis zu 2.500 Euro ausgezahlt werden, als Anerkennung für den Einsatz während der Corona-Pandemie. Dafür wird eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, je zur Hälfte für Mitarbeiter im Klinikbereich und in der Altenpflege.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 23:00 Uhr