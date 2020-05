Bundestag beschließt Corona-Hilfen für Eltern und Wirte

Mordfall Viersen: Ermittler stoßen auf ähnliche Vorfälle in früheren Kitas der inhaftierten Erzieherin

Viersen: Im Fall der toten Dreijährigen aus einer Kita in Nordrhein-Westfalen sind die Behörden auf weitere ähnliche Vorfälle bis ins Jahr 2017 gestoßen. Es handelt sich um vier weitere Kindertagesstätten, in denen die derzeit inhaftierte Erzieherin früher gearbeitet hat. Wie der Leiter der Mordkommission mitteilte, war auch in einem dieser Fälle ein Kind mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen. Im aktuellen Fall fand das mutmaßliche Tötungsdelikt laut Ermittlern am vorletzten Arbeitstag der 25-Jährigen in der städtischen Kita statt. An diesem Tag gab es dort einen Notarzteinsatz, weil eine Dreijährige nicht mehr atmete. Sie kam in eine Klinik und starb am 4. Mai. Das Krankenhaus verständigte damals wegen einer medizinisch unklaren Lage die Polizei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2020 16:00 Uhr