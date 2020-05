Bundestag beschließt Corona-Hilfen für Eltern, Studierende und Wissenschaftler

Immer mehr Mütter schulpflichtiger Kinder arbeiten

Wiesbaden: In Deutschland arbeiten immer mehr Mütter mit schulpflichtigen Kindern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Anteil der Mütter, die in einer Partnerschaft und mit mindestens einem Kind zwischen 6 und 18 Jahren zusammenleben und zugleich erwerbstätig sind, in den vergangenen zehn Jahren um fast zehn Prozentpunkte gewachsen. 2008 lag der Anteil der berufstätigen Mütter in Beziehungen bei rund 69 Prozent, 2018 waren es bereits 78 Prozent. Die Tendenz ist aber nicht in allen Bundesländern gleich: In Ostdeutschland arbeiteten Mütter häufiger in Vollzeit als in Westdeutschland. In Sachsen-Anhalt ist das mittlerweile die Hälfte, während der Anteil in Bremen bei 15 Prozent liegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 12:00 Uhr