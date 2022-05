Bundestag beschließt Bonus für Pflegekräfte

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Pflegekräfte sollen für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie einen gestaffelten Bonus von bis zu 2.500 Euro erhalten. Das hat der Bundestag am Abend mit großer Mehrheit beschlossen. Dafür wird eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, je zur Hälfte für Mitarbeiter im Klinikbereich und in der Altenpflege. Gesundheitsminister Lauterbach sagte, man verdanke es zu großen Teilen dem unermüdlichen Einsatz der Pflegekräfte, dass Deutschland die Pandemie bisher bewältigen konnte. Außer einem Bonus brauche es aber vor allem bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung. Mit dem Gesetz werden Pflegeeinrichtungen ohne Tarifvertrag ab September deshalb dazu verpflichtet, sich bei der Bezahlung an den durchschnittlichen Tariflöhnen der jeweiligen Region zu orientieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2022 20:15 Uhr