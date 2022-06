Bundestag beschließt beschleunigten Netzausbau und stärkt Verbraucherrechte

Lombardei erklärt wegen Trockenheit regionalen Notstand

Mailand: Wegen der anhaltenden Trockenheit in Italien hat der Präsident der Lombardei den regionalen Notstand erklärt. Alle Bürger sollten Wasser effektiv und reduziert auf den nötigsten Verbrauch verwenden, hieß es in dem von ihm unterzeichneten Dekret. Gemeinden in der Region werden angehalten, Trinkwasser zu sparen - Parks oder Sportplätze etwa sollen nur noch begrenzt bewässert werden. Auch in anderen italienischen Regionen herrscht seit Wochen eine extreme Dürre. Auch im Piemont wird in mehr als 200 Gemeinden das Wasser rationiert. Nach Angaben des Wasserversorgungsverbandes Utilitalia liefern die Wasserkraftwerke außerdem deutlich weniger Strom. Das ist besonders deshalb problematisch, weil auch Italien weniger Gas und Öl aus Russland bezieht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2022 20:45 Uhr