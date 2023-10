Bundestag beschließt Ausweitung der Maut

Berlin: Der Bundestag hat die Ausweitung der LKW -Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen beschlossen. Nach dem Gesetz von Verkehrsminister Wissing soll zum ersten Juli kommenden Jahres die Mautpflicht dann auch schon für kleinere Transporter ab 3,5 Tonnen gelten. Bisher greift sie ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen bleiben sollen aber Fahrten von Handwerksbetrieben. Von 2024 bis 2027 werden dadurch Mehreinnahmen von 30,5 Milliarden Euro erwartet. Dabei soll auch die Verwendung der Mittel neu geregelt werden. Die Hälfte der Maut-Einnahmen soll weiter zweckgebunden in die Bundesfernstraßen fließen - der Rest überwiegend in die Schiene investiert werden. Der Bundestag stimmt noch über weitere Reformen im Verkehrssektor ab- so auch über eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes. Kommunen können dann etwa dem Öffentlichen Nahverkehr durch Sonderspuren Vorrechte einräumen, Radwege ausbauen oder Tempo 30 anordnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 11:15 Uhr