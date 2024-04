Bundestag beschließt auch neues Namensrecht

Berlin: Im Bundestag ging es heute um zwei weitere wichtige Themen: Die Abgeordneten haben einheitliche Regelungen zu Bezahlkarten für Asylbewerber beschlossen. Damit können staatliche Leistungen für Geflüchtete über eine Karte bereitgestellt werden, anstatt sie bar auszuzahlen. Überweisungen ins Ausland sind damit nicht möglich. So will die Politik verhindern, dass Flüchtlinge Geld an Schleuser und Familienangehörige überweisen können. Der Bundestag stimmte außerdem einer umfassenden Namensreform zu. Ganze Familien können künftig einen Doppelnamen führen - auch die Kinder.

