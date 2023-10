Bundestag beschließt Änderungen bei LKW-Maut

Berlin: Der Bundestag hat die neue Lkw-Maut verabschiedet. Ab dem 1. Dezember wird damit die Abgabe um eine CO2-Komponente erweitert - für Lastwagen mit einem höheren CO2-Ausstoß ist dann mehr zu zahlen. Vorgesehen ist außerdem, die Mautpflicht auf Fahrzeuge mit zulässiger Gesamtmasse von 3,5 bis 7,5 Tonnen ab dem 1. Juli kommenden Jahres zu erweitern. Ausgenommen sind Fahrzeuge von Handwerkern unter 7,5 Tonnen. Das Gesetz wurde mit den Stimmen der Ampel-Koalitionen angenommen. CDU, CSU und AfD stimmten dagegen, die Linke enthielt sich. Die Regierung erhofft sich von dem CO2-Aufschlag ein Umrüsten auf klimafreundlichere Antriebe. Die zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 30 Milliarden Euro bis 2027 sollen zur Hälfte in die Schiene sowie in den Ausbau und die Sanierung von Bundesfernstraßen fließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 12:15 Uhr