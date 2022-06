Bundestag beschließ Erhöhung des Mindestlohns

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat die Erhöhung des gesetzlichen Mindeslohnes beschlossen. In der abschließenden Debatte sagte Bundesarbeitsminister Heil, Ziel sei es, heute eine entsprechende Anhebung auf zwölf Euro ab dem 1. Oktober zu beschließen. Der SPD-Politiker erklärte, es gehe darum, in diesen schwierigen Zeiten zusammenzuhalten; es gehe um anständige Löhne. Heil machte sich auch für mehr Tariflöhne stark. Kritik an den Plänen zur stufenweisen Anhebung des Mindestlohns kommt unter anderem von der Union. Die Bundesregierung müsse aufhören, Geld auf Kosten der nächsten Generation auszugeben. Auch der Arbeitgeberverband BDA kritisierte die Anhebung des Mindestlohns. Nicht die Politik sollte die Lohnuntergrenze festlegen, dafür sei die Mindestlohnkommission zuständig. Neben dem Mindestlohn wurde auch die Anhebung der Grenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro beschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 12:00 Uhr