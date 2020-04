Bundestag berät weiteres Corona-Paket

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag berät heute über ein weiteres Corona-Gesetzespaket. Dabei soll es soll um Hilfen für Eltern, Mieter, Kurzarbeiter, Veranstalter, Medien, die Wissenschaft und für Studierende gehen. So fordern etwa die Grünen die Verdienstausfall-Entschädigung zu verlängern und zu einem "Corona-Elterngeld" weiterzuentwickeln. Laut dem Antrag, aus dem die Welt zitiert, soll Homeoffice eines Elternteils nicht als Betreuungsoption gewertet werden und die Dauer der Entschädigung daran gekoppelt sein, wie lange die Betreuungseinrichtungen geschlossen sind. Auch in der Bundesregierung wird über längere Lohnausfallzahlungen für Eltern nachgedacht. Familienministerin Giffey sagte gestern in der ARD, es müsse darüber gesprochen werden, wie für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kinderbetreuung geben können, auch weiter eine Lohnausfallzahlung gewährt werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 07:00 Uhr