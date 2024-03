Bundestag berät Vorschläge des Bürgerrats zur Ernährung

Berlin: Der Bundestag hat sich mit dem Thema Ernährung befasst: Die Abgeordneten haben die Vorschläge des Bürgerrates diskutiert. Der SPD-Fraktionsvize Miersch würdigte das Engagement und sagte, die Forderung nach einem kostenlosen Mittagessen in Schulen und Kitas unterstütze er aus vollem Herzen. Auch der CDU-Ernährungsexperte Färber lobte die Arbeit und sprach von vielen guten Ansätzen. Diese müssten nun in die Ausschüsse weitergeleitet werden. Kritik kam vom bayerischen AfD-Landeschef Protschka: Dieser kritisierte, die Vorschläge läsen sich wie ein grünes Parteiprogramm: Man brauche keine Volkserziehung bis an den Küchentisch. 160 Teilnehmer hatten sich ehrenamtlich mit Vorschlägen zur Ernährung befasst. Sie fordern unter anderem ein kostenloses Mittagessen für Kinder, ein Mindestalter für Energy Drinks und mehr Tierwohl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 11:00 Uhr