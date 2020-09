Bundestag berät über zusätzliche Milliarden für Kliniken

Nachrichtenarchiv - 18.09.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat das deutsche Gesunhdheitssystem als herausragend bezeichnet. Insbesondere in der Corona-Pandemie habe sich die Leistungsfähigkeit gezeigt. Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz der Großen Koalition stehen zusätzliche drei Milliarden Euro für Krankenhäuser zur Verfügung, um die Notfallkapazitäten und die digitale Ausstattung zu verbessern. Spahn sagte, eine Investition in dieser Größenordnung habe es bislang noch nicht gegeben. Der FDP-Abgeordnete Uhlmann kündigte an, dass seine Fraktion dem Gesetz zustimmen wird. Die AfD lehnt es ab. Grüne und Linke wollen sich enthalten. Der Linken-Politiker Weinberg warf Spahn Etikettenschwindel vor, weil das Krankenhauszukunftsgesetz weiter an dem System der Fallpauschalen festhalte. Dadurch werde die Profitorientierung der Kliniken weiter befördert, nicht aber die Qualität verbessert.

