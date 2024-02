Bundestag berät über teilweise Freigabe von Cannabis

Berlin: Im Bundestag beginnen in diesen Minuten die Beratungen über zwei Gesetzesvorhaben, die zuletzt für viel Streit gesorgt haben. So wird zunächst noch mal über das Wachstumspaket der Ampel-Regierung diskutiert. Es war im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag deutlich verkleinert worden. Nach dem Mittag steht dann die geplante Teilfreigabe von Cannabis zur Debatte. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warb im BR-Interview erneut für sein Vorhaben. Man müsse eine Alternative zum boomenden Schwarzmarkt schaffen und darüber aufklären, dass Cannabis bei Kindern und Jugendlichen das wachsende Gehirn schädigen kann. Das gehe aber nur, wenn man das Thema insgesamt enttabuisiere, so Lauterbach weiter. Vorgesehen ist, dass ab 1. April der Anbau von bis zu drei Pflanzen in der eigenen Wohnung sowie der Besitz von höchstens 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2024 09:00 Uhr