Bundestag berät über Schutz von Schwangeren vor Abtreibungsgegnern

Berlin: Der Bundestag berät heute über den Schutz Schwangerer vor radikalen Abtreibungsgegnern. Ein neues Gesetz soll sicherstellen, dass Frauen nicht vor Beratungsstellen und Abtreibungspraxen belästigt oder unter Druck gesetzt werden. Die Organisation Pro Familia begrüßt die Initiative und hob hervor, dass es sich um belastende Konfrontationen handelt, wenn Frauen an singenden und betenden Menschen vorbei laufen müssen. Derweil ist ein neuer Streit über die Liberalisierung der Abtreibung entbrannt. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission will laut Medienberichten empfehlen, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen generell straffrei zu stellen. Die CSU-Politikerin Bär sagte der Funke-Mediengruppe, die Fachleute hätten geliefert, was die Regierung bestellt habe. Sie sei fassungslos, dass der Lebensschutz des ungeborenen Kindes offenbar keine Rolle mehr spielen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 10:00 Uhr