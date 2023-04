Bundestag berät über Reform des Pflegegesetzes

Kurzmeldung ein/ausklappen Studie: Verkehrssektor überschreitet Budget an CO-Ausstoß um ein Mehrfaches

Berlin: Der Verkehrssektor überschreitet einer Studie zufolge das ihm zustehende Restbudget an klimaschädlichem Kohlendioxid bis 2030 so deutlich wie kein anderer Sektor in Deutschland. Laut einer Untersuchung im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe wird der Verkehr in diesem Zeitraum fast viermal so viele Treibhausgase verursachen wie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind. Deshalb müsse er jetzt die Notbremse ziehen, so Studienautor Höhne. Die Umwelthilfe fordert etwa ein sofortiges Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen, von 80 außerorts und 30 innerorts. Außerdem sollten die Pläne für alle neuen Autobahnen und Bundesstraßen gestoppt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 15:00 Uhr