Bundestag berät über Proteste vor Abtreibungspraxen

Berlin: Der Bundestag beschäftigt sich am Nachmittag erneut mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche. Die Abgeordneten beraten in erster Lesung über einen besseren Schutz Schwangerer vor radikalen Abtreibungsgegnern, die sich vor Beratungssstellen und Abtreibungspraxen aufhalten. Parallel dazu gibt es Streit über eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Unions-Fraktionsvize Bär hat etwa die Unabhängigkeit der von der Regierung eingesetzten Expertenkommission in Frage gestellt. Die CSU-Politikerin sagte, die Kommission liefere das, was die Ampel bestellt habe. Einem Medienbericht zufolge spricht sich das Gremium dafür aus, Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche grundsätzlich zu erlauben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 11:45 Uhr