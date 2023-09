Bundestag berät über Migration und Klimaschutz

Berlin: Die Abgeordneten des Bundestags debattieren in Kürze über illegale Einwanderung nach Deutschland. Die Union hat einen Antrag gestellt, mit dem sie die Migration begrenzen will. Die CSU-Innenexpertin Lindholz nannte als Beispiel mehr Kontrollen auch an den Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz. Der Städtetag hat den Bund aufgefordert, den Kommunen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, um Geflüchtete angemessen unterbringen und versorgen zu können. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Rheinischen Post, man könne sich nicht jedes Jahr von Verhandlungsrunde zu Verhandlungsrunde hangeln. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann gab ihm im Morgenmagazin von ARD und ZDF prinzipiell Recht: Man sei in der Verantwortung, die Kommunen in dieser absolut schwierigen Situation zu unterstützen. Gleichzeitig dämpfte sie die Hoffnung auf schnelle Lösungen in der Migrationspolitik: Die eine einfache Antwort auf nationaler Ebene werde es nicht geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 10:00 Uhr