Bundestag berät über Finanzierung der Krankenkassen

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag befasst sich gerade in erster Lesung mit dem Plan von Gesundheitsminister Lauterbach, das Milliarden-Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen auszugleichen. Sowohl die Versicherten, als auch der Staat und die Pharma-Industrie sollen sich an den Kosten beteiligen. Der Zusatzbeitrag zu den gesetzlichen Kassen dürfte um 0,3 Prozentpunkte steigen. Der Bund will zwei Milliarden Euro zusätzlich zuschießen. Und die Pharma-Firmen müssten vorübergehend höhere Rabatte einräumen. Später geht es im Bundestag darum, wie die CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 09:00 Uhr