Bundestag berät über erleichterte Fachkräftezuwanderung

Meldungsarchiv - 27.04.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Bundestag berät heute zum ersten Mal über den Gesetzentwurf, Fachkräften die Zuwanderung zu erleichtern. Die Ampelkoalition will es damit qualifizierten Kräften aus dem Ausland einfacher machen, hierzulande eine Stelle anzunehmen. Geplant ist unter anderem ausländische Berufsabschlüsse rascher anzuerkennen. Vielen Wirtschaftsverbänden greift das geplante Gesetz zu kurz. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Dittrich, bemängelte unter anderem die komplizierten Visaverfahren und mahnte ein unbürokratischeres Zuwanderungsrecht an. Ähnlich äußerte sich der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. - Am späten Abend hatte der Bundestag hat eine Bejagung von Wölfen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Die Grünen argumentierten unter anderem, dass Bestandsobergrenzen gegen EU-Recht verstießen. Union und AfD hatten mit Blick auf gerissene Weidetiere gefordert, dass eine Bejagung des Wolfes unter bestimmten Bedingungen erlaubt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 07:00 Uhr