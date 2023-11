Bundestag berät über erleichterte Abschiebungen und schnelleren Passerwerb

Berlin: Der Bundestag berät in erster Lesung über die Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts und darüber, wie Geflüchtete leichter abgeschoben werden können. Das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz von Innenministerin Faeser sieht insbesondere vor, dass Abschiebepflichtige länger in Haft bleiben können, nämlich 28 statt wie bisher zehn Tage. Außerdem soll die Polizei bei Durchsuchungen mehr Rechte bekommen, etwa auch andere Zimmer als nur das eines gesuchten Migranten betreten. Ein weiterer Gesetzesentwurf der Ampel-Koalition will den Erwerb des deutschen Passes erleichtern und Mehrstaatlichkeit künftig generell akzeptieren. Beide Vorlagen sind umstritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 09:00 Uhr