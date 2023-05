Bundestag berät über Energiedienstleistungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Sonnig, im Süden gebietsweise bewölkt, Höchstwerte 17 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: In Teilen Oberbayerns und Schwabens bewölkt, sonst sonnig. An den Alpen sind ganz vereinzelte Schauer möglich. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen freundlich mit Sonne und einigen Wolken, am Pfingstwochenende viel Sonnenschein. An den Alpen sind ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 17 bis 23, am Pfingstsonntag 21 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2023 12:00 Uhr