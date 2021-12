Bundestag berät über einrichtungsbezogene Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag stimmt heute über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab. Nach den Plänen der Ampelkoalition soll für Beschäftigte, die etwa in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen arbeiten, ab Mitte März kommenden Jahres eine Impfpflicht gelten. Außerdem sehen die Gesetzespläne der neuen Regierung vor, dass künftig auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte befristet bei Corona-Impfungen eingesetzt werden können. Stimmt der Bundestag den Änderungen zu, berät am Nachmittag der Bundesrat in einer Sondersitzung über die Pläne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 08:00 Uhr