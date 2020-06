Bundestag berät über Corona-Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 29.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In diesen Minuten tritt der Bundestag in einer Sondersitzung zusammen, um über erste Teile des Corona-Konjunkturpakets abzustimmen. Am Nachmittag soll dann auch der Bundesrat grünes Licht geben. Einer der Kernpunkte ist die befristete Senkung der Mehrwertsteuer. Ab übermorgen bis zum Jahresende soll sie von 19 auf 16 Prozent sinken, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent. Außerdem wird es einen Bonus von 300 Euro für jedes Kind geben, das Kindergeld erhält. Weitere Erleichterungen sind für Unternehmen geplant. Der bayerische Ministerpräsident Söder lobte zwar die Fülle der Maßnahmen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er aber auch, der wichtigste Konjunkturimpuls sei am Ende mehr Sicherheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2020 11:00 Uhr