Bundestag berät über Corona-Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag berät zur Stunde über die zentralen Teile des Corona-Konjunkturpakets. Bundesfinanzminister Scholz eröffnete die Debatte. Der SPD-Politiker sagte, es gehe um das ganz Große, um den Zusammenhalt in der Bundesrepublik. Wörtlich fügte Scholz hinzu: "Wir werden mit den Folgen der Coronakrise fertig, weil wir zusammenstehen." In der Debatte geht es um die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent, um den Familienbonus von 300 Euro sowie weitere Erleichterungen für Unternehmen. Auch der zweite Nachtragshaushalt von 62,5 Milliarden Euro ist Thema, mit dem der Bund die Wirtschaft weiter ankurbeln will. Insgesamt würde die Neuverschuldung in diesem Jahr um gut 218 Milliarden Euro steigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2020 09:15 Uhr