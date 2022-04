Bundestag berät über Bericht der Wehrbeauftragten

Nachrichtenarchiv - 29.04.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, auf die Bedeutung der Bundeswehr hingewiesen. Im Parlament sagte die SPD-Politikerin, die Bündnis- und Landesverteidigung werde jetzt sehr konkret. Soldatinnen und Soldaten verteidigten Frieden, Freiheit, Demokratie und Sicherheit. Nötig seien hierfür beste Rahmenbedingungen. Högl begrüßte ausdrücklich das geplante 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für die Modernisierung der Bundeswehr. Die Linken-Politikerin Nastik kritisierte die geplanten Ausgaben. Wenn bei der Bundeswehr etwas schieflaufe, dann liege es wohl nicht an mangelndem Geld, sondern am völligen Mißmanagement der politisch Verantwortlichen und an fragwürdigen Berater-Verträgen. Nötig seien vielmehr Ausgaben für Bildung, Gesundheit und gute Renten. Das seien unsere besten Waffen, betonte die Linken-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 11:00 Uhr