Bundestag berät über Aussetzung von Familiennachzug für Geflüchtete

Berlin: Der Bundestag beschäftigt sich zur Stunde mit der geplanten Verschärfung des Asylrechts. Eine Gesetzesvorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für zwei Jahre auszusetzen. Zuletzt wurden dadurch monatlich rund eintausend zusätzliche Visa vergeben. Zudem soll die Begrenzung der Zuwanderung ausdrücklich als Ziel ins Aufenthaltsgesetz geschrieben werden. Die schwarz-rote Regierung verspricht sich davon, die Aufnahme- und Integrationssysteme in Deutschland zu entlasten. In Teilen der SPD regt sich aber Widerstand gegen das Vorhaben. Der Vorsitzende der Jusos, Türmer, sagte im Deutschlandfunk, der Familiennachzug sei eine moralische Verpflichtung. Außerdem helfe er Migranten bei der Integration in Deutschland. Türmer sprach von einer - sowörtlich "bitteren Pille", die die Sozialdemokraten in ihrer Koalition mit der Union zu schlucken hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 09:00 Uhr