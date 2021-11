Bundestag berät über Ampel-Gesetzentwurf zur Corona-Pandemie

Nachrichtenarchiv - 11.11.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Fallzahlen haben in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Laut Robert-Koch-Institut wurden gut 50.000 Fälle innerhalb eines Tages gemeldet, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 249. Im Bundestag wird in diesen Minuten über das geplante Gesetz der Ampel-Parteien zur Eindämmung der Pandemie beraten. SPD, Grüne und FDP wollen unter anderem eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz einführen. Außerdem sollen Bürgertests wieder kostenlos sein, und in Alten- und Pflegeheimen soll es eine umfangreiche Testpflicht geben. Von der Union gibt es Kritik an dem Gesetzentwurf. Fraktionsvize Frei erklärte im Morgenmagazin, man brauche mehr, als die Ampel vorsehe. CSU-Chef Söder nannte das Vorhaben einen "Erste-Hilfe-Kasten", der der Lage nicht angemessen sei.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.11.2021 09:45 Uhr