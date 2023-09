Bundestag berät über Änderung am Klimaschutzgesetz

Berlin: Im Bundestag geht es heute außerdem um geplante Änderungen am Klimaschutzgesetz. Anders als bislang, soll es dann keine festen Klimaschutzvorgaben für einzelne Bereiche - etwa Gebäude oder Verkehr geben. Stattdessen soll maßgebend sein, dass Deutschland seinen Treibhausgasausstoß insgesamt reduziert. Künftig soll alle zwei Jahre kontrolliert werden, ob die Emissionsziele insgesamt erfüllt werden. Wenn nicht, müssen alle Ministerien gemeinsam gegensteuern. Umweltverbände und die Unionsfraktion kritisieren, dass das Gesetz so verwässert wird. Das Klimaschutzgesetz legt bisher fest, wie viel Treibhausgase in einzelnen Sektoren wie Industrie, Gebäuden oder Verkehr pro Jahr eingespart werden müssen. Das Ziel ist die Verringerung des CO2-Ausstoßes in Deutschland um 65 Prozent von 1990 bis 2030.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2023 12:15 Uhr