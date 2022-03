Bundestag berät Kanzleretat und Sondervermögen Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am zweiten Tag der Haushaltsdebatte steht heute unter anderem der geplante 100-Milliarden Euro-Sonderfonds für die Bundeswehr im Mittelpunkt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Frei, sprach von einer Mogelpackung. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Ampel-Regierung wolle im Grunde mit Unterstützung von CDU und CSU die gesetzlich verankerte Schuldenbremse außer Kraft setzen. Frei sagte wörtlich: "Für solche Haushaltstricks sind wir nicht zu haben." Hintergrund ist, dass die Schulden zum Aufbau des Sonderetats außerhalb des eigentlichen Haushalts verbucht und dann bei der Gesamtverschuldung nicht angerechnet werden sollen. Grundsätzlich will die Union dem Sondervermögen zustimmen, fordert aber, genau festzulegen, was mit dem Geld gekauft werden soll. Zur Verabschiedung ist im Bundestag eine 2/3-Mehrheit nötig. Damit braucht die Bundesregierung auch Stimmen der Union.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2022 09:00 Uhr