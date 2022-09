Bundestag berät in Generaldebatte über Regierungspolitik

Das Wetter: Nachts teils klar, teils wolkig, später Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig und örtlich Nebel. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Am Tag wechselhaft mit Regen, Wolken und Sonne. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Am Donnerstag bewölkt mit gewittrigen Regenfällen und kühler, am Freitag wieder wechselhaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2022 03:00 Uhr