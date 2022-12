Bundestag berät in erster Lesung über Gas- und Strompreisbremse

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag berät gerade in erster Lesung über die geplante Gas- und Strompreisbremse. Zum Auftakt hat die Grünen-Politikerin Nestle die Vorlage aus dem Bundeswirtschaftsministerium gelobt. So komme das Geld automatisch bei den Menschen an, ohne dass Anträge gestellt werden müssten. Im Gegenzug, so Nestle, würden Gewinne bei Stromerzeugern abgeschöpft. Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Jung kritisierte, dass dies auch für Erneuerbare Energien gelten soll. Es seien auch keine Gewinne, sondern Erträge, die abgeschöpft würden - und das sei wahrscheinlich verfassungswidrig. Jung forderte, weniger kompliziert vorzugehen und die Mehrwertsteuer auf alle Energieträger zu senken. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen die Preisbremsen im März greifen. Privathaushalte sollen für 80 Prozent ihres bisherigen Gas-Verbrauchs 12 Cent brutto pro Kilowattstunde zahlen - beim Strom sind es 40 Cent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 10:00 Uhr