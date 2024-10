Bundestag berät Gesetz zum Schutz von Kindern vor Missbrauch

Berlin: Der Bundestag berät heute über ein Gesetz, mit dem Kinder und Jugendliche besser vor Missbrauch geschützt werden sollen. So ist geplant, das Amt der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung aufzuwerten und auf Dauer anzulegen. Die Beauftragte soll regelmäßig über das Ausmaß sexueller Gewalt berichten, damit die Politik ihre Maßnahmen danach ausrichten kann. Außerdem sollen die Rechte Betroffener gestärkt werden, etwa durch Akteneinsicht bei den Jugendämtern. Und der Bund will mehr Beratung anbieten. - Gestern am späten Abend hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das die Qualität in den deutschen Kitas verbessern soll. Um das Betreuungsangebot zu stärken und mehr Stellen für Erzieherinnen zu schaffen, will der Bund den Ländern in den kommenden zwei Jahren jeweils rund zwei Milliarden Euro überweisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 11:00 Uhr