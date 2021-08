Bundestag berät erstmals über milliardenschwere Fluthilfe

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat außerdem erstmals über die Staatshilfen für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland beraten. Bundesfinanzminister Scholz verteidigte den staatlichen Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro. Das Leid für die Hinterbliebenen könne man nicht lindern. Aber man könne Solidarität zeigen mit den Menschen, die große Zerstörungen hinnehmen mussten, so der SPD-Kanzlerkandidat. Sein Konkurrent von der Union, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, würdigte vor allem den Einsatz von freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern sowie der Soldaten in den Überschwemmungsgebieten. Bundestag und Bundesrat wollen die Fluthilfe bis zum 10. September unter Dach und Fach bringen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 18:45 Uhr