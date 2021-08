Bundestag berät erstmals über milliardenschwere Fluthilfe

Helfer stellen Suche nach Vermisstem in der Höllentalklamm ein

Grainau: In der Höllentalklamm ist die Suche nach einem vermissten 34-jährigen Mann ergebnislos abgebrochen worden. Einsatzkräfte suchten am Vormittag noch einmal den Bereich am Klammausgang unterhalb der Höllentaleingangshütte ab, fanden aber nichts. Die 33-jährige Freundin des Mannes war dort am Dienstag vergangener Woche tot gefunden worden. Seitdem war in der Klamm mehrmals mit Hilfe von Drohnenaufnahmen nach dem zweiten vermissten Opfer gesucht worden. Das Gelände ist nur schwer zugänglich. Eine neuerliche Suche ist laut der Polizeidirektion Rosenheim nicht geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 15:00 Uhr