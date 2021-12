Bundestag berät Änderungen am Infektionsschutzgesetz

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag berät zur Stunde über weitere Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Die Abgeordneten stimmen noch am Vormittag unter anderem darüber ab, ob ab 16. März eine Corona-Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen gelten soll. Die Länder sollen weitere Möglichkeiten erhalten, eigene Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Außerdem sollen Zahnärzte, Apotheker und Tiermediziner künftig ebenfalls gegen Covid-19 impfen. Als erster Redner verwies der neue Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD auf die Dringlichkeit des Themas. Die neuen Schritte begründete er mit einem Vergleich aus der Medizin: "Hat sich der Befund verändert, müssen auch die therapeutischen Maßnahmen angepasst werden." Der CDU-Gesundheitsexperte Rüddel kündigte an, dass seine Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen wird. Nach seinen Worten geht das Vorhaben aber nicht weit genug. Für die AfD warf Fraktionschef Chrupalla der Regierung Wortbruch vor. Die Aussage: "Es wird keine Impfpflicht geben," sei nach der Bundestagswahl ins Gegenteil verkehrt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 10:00 Uhr