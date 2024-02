Bundestag berät abschließend über den Haushalt

Berlin: Mit der Schlussabstimmung im Bundestag endet heute die viertägige Haushaltsdebatte über den Etat für 2024. Vorgesehen sind Ausgaben von rund 477 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von 39 Milliarden Euro: Das entspricht rechnerisch exakt der Obergrenze der Schuldenbremse. Verabschiedet werden soll auch die schrittweise Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel. Seit Wochen demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland dagegen. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. Die Länderkammer berät heute über den Etat. - Vor dem BR in Unterföhrung demonstrierten am Morgen etwa 250 Personen, um auf die Belastungen des Mittelstandes aufmerksam zu machen. Sie sind mit zirka 100 Schleppern und 40 LKWs angereist. Die Initiatoren sagten im Gespräch mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche, es sei ihnen wichtig, dass die schwierige Lage in vielen Berufsgruppen noch mehr Öffentlichkeit bekomme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 08:00 Uhr