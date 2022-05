Bundestag berät abschließend über das EEG-Gesetz

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine berät der Bundestag in Kürze über ein Gesetz zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Ziel der Ampelregierung ist es, so rasch wie möglich unabhängig von russischem Öl, Gas und der Kohle zu werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich im Vorfeld zuversichtlich, bereits im kommenden Winter einen russischen Gasboykott verkraften zu können. Ähnlich äußerte sich Habecks Staatssekretär, Krischer. Im BR sagte er, sollte Russland den Gashahn ganz abdrehen, bereite man sich darauf unter anderem mit dem Gesetz zum Ausbau der eneuerbaren Energien vor. Beschlossen werden soll heute auch ein umfangreiches Steuerentlastungspaket. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF kündigte Bundesfinanzminister Lindner weitere Maßnahmen für das nächste Jahr an, konkret eine Erhöhung der Grundsicherung und des Grundfreibetrags bei der Steuer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 09:00 Uhr