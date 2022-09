Bundestag beginnt mit Haushaltswoche

Israels Staatschef Herzog spricht im Bundestag

Berlin: Israels Staatschef Herzog hält in Kürze eine Rede im deutschen Bundestag. Anschließend wird er zusammen mit Bundespräsident Steinmeier einen Kranz am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin niederlegen. Am frühen Nachmittag werden Herzog und Steinmeier an der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen bei Celle erwartet. Der Staatspräsident befindet sich seit Sonntag in Deutschland. Gestern hatte Herzog an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terrorangriffs auf ein israelisches Sportlerteam während der Olympischen Spiele von 1972 in München teilgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2022 09:00 Uhr