Bundestag beginnt Debatte über Fachkräftegesetz

Meldungsarchiv - 27.04.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Bundestag beginnt zur Stunde mit seiner Debatte über ein vereinfachtes Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte. Die Ampelkoalition will es damit qualifizierten Kräften aus dem Ausland leichter machen, hierzulande eine Stelle anzunehmen. Geplant ist unter anderem, ausländische Berufsabschlüsse rascher anzuerkennen. Vielen Wirtschaftsverbänden greift das geplante Gesetz zu kurz. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Dittrich, bemängelte zum Beispiel die komplizierten Visaverfahren und mahnte ein unbürokratischeres Zuwanderungsrecht an. - Weitere Themen im Bundestag sind heute die geplante Pflegereform sowie ein Antrag der Union zur Wärmewende - also der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien beim Heizen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 09:00 Uhr