Bundestag befasst sich mit Enlastungspaket

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag beschäftigt sich heute Vormittag mit den ersten Gesetzen des Entlastungspaketes. Das sogenannte "Inflationsausgleichsgesetz" sieht vor, dass der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag angehoben werden. Außerdem soll das Kindergeld erhöht und die Einkommensteuer angepasst werden. Mit diesen Maßnahmen will die Ampel-Koalition gegen die kalte Progression vorgehen - also dagegen, dass Gehaltserhöhungen durch Inflation und höhere Steuerbelastung aufgefressen werden. Die Abgeordneten werden heute außerdem über die geplante Gasumlage sprechen. Denn der Gesetzentwurf sieht auch vor, die Mehrwertsteuer auf Gas abzusenken, um die Kosten der Umlage für Haushalte abzumildern. Die Union ist gegen diese Gasumlage und will einen entsprechenden Antrag einbringen, um sie zu stoppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 09:00 Uhr