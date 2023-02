Bundestag bechließt Gesetz zur Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte 1 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz überwiegend bewölkt, sonst oft sonnig bei 1 bis 5 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -4 Grad. Morgen in weiten Teilen Nordbayerns und später am Tag auch in Niederbayern meist bewölkt und vereinzelt Regen. Sonst mehr Sonne als Wolken. Am Sonntag im Südwesten und an den Alpen freundlich, sonst bewölkt oder trüb mit örtlichem Sprühregen. Am Montag gebietsweise länger neblig-trüb, sonst oft sonnig. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2023 09:45 Uhr