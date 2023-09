Bundesstraße zwischen Mittenwald und Seefeld soll ab heute Abend freigegeben werden

Seefeld: Nach dem Murenabgang in Tirol wird weiter daran gearbeitet, die Schäden zu beheben. Während die Arbeiten an der Bahnlinie Garmisch-Partenkirchen - Innsbruck noch andauern, soll die Bundesstraße B177 noch heute freigegeben werden. Rund 3.000 Kubikmeter Murenmaterial sind dort in den letzten Stunden besteitigt worden. Nach Angaben aus Tirol soll der Verkehr zwischen Mittenwald und Seefeld ab 18 Uhr wieder laufen. Morgen früh soll dann die entgleiste Reginonalbahn geborgen werden. Erst dann können die Schäden an den Gleisen begutachtet werden. Laut österreichischer Bahn dürften die Züge dort ab Dienstag wieder fahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2023 14:00 Uhr