Bundesstaat New York geht gegen Waffenlobby vor

New York: Der US-Bundesstaat New York hat die mächtige Waffenlobby verklagt - mit dem Ziel, den Verband NRA aufzulösen. Die zuständige Generalstaatsanwältin wirft NRA-Chef LaPierre und anderen ranghohen Funktionären Veruntreuung von NRA-Geldern in Millionenhöhe vor. Die Beschuldigten hätten den Verband für persönliche Zwecke regelrecht geplündert, hieß es. Die NRA wies die Vorwürfe zurück und sprach von einem politischen Manöver.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.08.2020 01:00 Uhr