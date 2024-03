Bundesschülerkonferenz kritisiert Gender-Verbot in Bayern

München: Die Bundesschülerkonferenz hat das Gender-Verbot der bayerischen Staatsregierung als "Bevormundung" kritisiert. Generalsekretär Fabricius sagte, bei etwas so Persönlichem wie Sprache würden Schülern nun Vorschriften gemacht. Das bayerische Kabinett hatte beschlossen, in Behörden, Hochschulen und Schulen Gendersprache ab sofort zu verbieten. Damit sind unter anderem das sogenannte Gender-Sternchen, das Binnen-I und Doppelpunkt-Schreibweisen gemeint. Der Landesstudierendenrat zeigte sich erstaunt über den Beschluss. Sprecher Torsten Utz warf Ministerpräsident Söder im BR-Fernsehen vor, eine Sache stark polarisierend vorangetrieben zu haben, die für niemanden ein Problem gewesen sei. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband reagierte mit einer differenzierten Stellungnahme: Man hätte sich zwar in dieser Frage mehr Selbstbestimmung gewünscht. Aber auch künftig seien Lehrkräfte nicht verpflichtet, das Gendern von Texten mit Sonderzeichen als Fehler zu werten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 22:00 Uhr