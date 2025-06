Bundesschülerkonferenz fordert Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten

Berlin: Die Bundesschülerkonferenz hat sich für Pflichtbesuche in Gedenkstätten zur Geschichte des Nationalsozialismus ausgesprochen. Die neue Bundesregierung müsse sich für dauerhaft finanzierte Projekte gegen Hass und Rechtsextremismus einsetzen, sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Gärtner, in einem Interview. Erforderlich seien - so wörtlich - "Pflichtbesuche nicht als nette Projektidee, sondern als unverhandelbares Bildungsziel". Schulbesuche in KZ-Gedenkstätten sind bereits in Bayern und im Saarland verpflichtend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 11:00 Uhr