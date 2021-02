Bundesregierung zieht positive Wohnungsbau-Bilanz

Das Wetter in Bayern: Am Abend klar, morgen sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht meist klar, örtlich etwas Nebel. Abkühlung auf plus 4 bis minus 2 Grad. Die Aussichten: Bis zum Donnerstag unverändert sonnig bei 13 bis 20 Grad. Am Freitag unbeständiger und kühler bei 10 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2021 17:00 Uhr