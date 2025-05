Bundesregierung zeigt sich nach Spionage-Festnahmen besorgt

Der Vorgang sei sehr ernst, hieß es nach der Verhaftung von drei Ukrainern wegen Sabotageverdachts. Die Bundesanwaltschaft hatte die heute Haftbefehl gegen das Trio erlassen. Den Männern wird vorgeworfen, im Auftrag Russlands Brand- und Sprengstoffanschläge in Deutschland geplant zu haben. Bundesinnenminister Dobrindt sagte, man müsse wachsam sein. Offensichtlich seien die Männer aus dem Ausland angeworben worden – mutmaßlich von russischen Akteuren, so Dobrindt. Dahinter stecke das Ziel: Verbrechen und Terroranschläge in Deutschland zu begehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2025 21:30 Uhr