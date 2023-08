Bundesregierung zeigt sich besorgt über Putsch in Gabun

Berlin: Die Bundesregierung hat den Militärputsch im zentralafrikanischen Gabun verurteilt. Selbst wenn es berechtigte Kritik an der Transparenz und Rechtmäßigkeit der jüngsten Wahlen gibt, sei es nicht an Militärs, mit Gewalt in den politischen Prozess einzugreifen, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Man verfolge die Ereignisse in Gabun mit Sorge. Dort hat das Militär gestern Morgen gegen den langjährigen Präsidenten Ali Bongo geputscht - und alle Institutionen für aufgelöst erklärt. Die umstrittenen Präsidenten- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende würden annulliert, erklärte ein Sprecher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 08:00 Uhr