Bundesregierung zahlt wohl weiter Zuschüsse für Netzentgelte

Berlin: Angesichts hoher Strompreise hat sich die Bundesregierung offenbar darauf geeinigt, die staatlichen Zuschüsse für die Netzentgelte zu verlängern. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte der "Augsburger Allgemeinen", er könne bestätigen, dass die Ampel-Koalition den Anstieg der Netzentgelte im kommenden Jahr dämpfen möchte. Konkret soll das mit einem Zuschuss in Höhe von 5,5 Milliarden Euro aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschehen. Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hätten den Plänen bereits zugestimmt, hieß es. Die Übertragungsnetzentgelte machen in Deutschland fast ein Viertel des Strompreises für Haushalte aus. Vor allem durch den Ausbau des Stromnetzes infolge der Energiewende sind die Abgaben zuletzt stark gestiegen. In diesem Jahr hatte der Bund die Netzentgelte noch mit 13 Milliarden Euro subventioniert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 10:00 Uhr