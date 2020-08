Bundesregierung würdigt Sophie Scholl mit Sondermünze

Landrat will Urteil zur Produktionsaufnahme in Mamminger Konservenfabrik prüfen lassen

Mamming: In der durch zuletzt hohe Corona-Infektionszahlen auffällig gewordenen Konservenfabrik im Landkreis Dingolfing-Landau läuft ab heute wieder die Produktion. Landrat Bumeder sieht die Wiederaufnahme des Betriebs allerdings kritisch. Im BR verwies der CSU-Politiker darauf, dass ein entsprechender Prüfbericht des Landesamts für Gesundheit über das neue Hygienekonzept der Fabrik noch ausstünde. Man wisse über den Infektionsherd und die Verteilung innerhalb des Unternehmens noch nicht Bescheid. Der Prüfbericht solle aber bis spätestens morgen vorliegen, so Bumeder. Das Verwaltungsgericht Regensburg hatte entschieden, dass der nach einem Corona-Ausbruch in der Fabrik in Mamming verhängte Produktionsstopp, nicht mehr verhältnismäßig sei. Diese Entscheidung will Bumeder nun prüfen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 13:45 Uhr